Sehr verehrte Leserinnen und Leser, bevor wir zu der aktuellen Verfallstagsanalyse kommen, vor ab mal eine gute Nachricht: Das Musterdepot des Geldanlage-Briefs hat in der vergangenen Woche die 100%-Performance-Marke geknackt. Das klingt wenig spektakulär angesichts von Aktien, die in der gegenwärtigen Übertreibung mal eben mehrere 100% in wenigen Wochen schaffen. Doch der Geldanlage-Brief ist ein konservativer und sicherheitsorientierter Börsenbrief. Er setzt eben nicht nur auf Aktien, sondern ...

