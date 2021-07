Volkswagen wird am Dienstag Details seine neue Konzernstrategie vorstellen. Erwartet wird, dass das Konzept mit dem Titel "New Auto" unter anderem weitere Akzente bei den Schlüsselthemen Digitalisierung und Dienstleistungen setzt. Das könnte auch neue Impulse für die Aktie freisetzen…Europas größte Autogruppe hat für die nächsten Jahre schon zweistellige Milliardeninvestitionen zum Ausbau der Palette an E- und Hybridmodellen sowie einer eigenen Batteriezellfertigung eingeplant. Daneben beschäftigen ...

