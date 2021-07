Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Strategiewechsel der EZB hat Einfluss auf die Geldpolitik und laut Lagarde und de Guindos wird es bei der nächsten Ratssitzung am 21/22. Juli zu einer Anpassung der Forward Guidance kommen, so die Analysten der Helaba.Zwar bestehe eine gewisse Unsicherheit, mit einer "hawkishen" Überraschung sei aber sicherlich nicht zu rechnen, sodass der Rentenmarkt von dieser Seite unterstützt bleiben sollte. Wirtschaftliche Sorgen angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante würden das Interesse an Staatsanleihen ebenfalls aufrechthalten. Zehnjährige Bundesanleihen würden im Bereich der -0,30%-Marke pendeln und auch die Renditen der EWU-Peripherie seien zuletzt gesunken und die Spreads zu Bunds würden leicht nachgeben. ...

