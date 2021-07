Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) hatte im Juni eine Wertminderung in Höhe von 0,4% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Das erste Halbjahr 2021 habe der Dachfonds mit einer überzeugenden Wertsteigerung in Höhe von 2,7% abgeschlossen.Die Rentenmärkte seien im Juni von einem leichten Rückgang des Kapitalmarktzinsniveaus geprägt gewesen. Staatsanleihen hätten ebenso wie Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen moderate Wertzuwächse aufgewiesen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem Umfeld mit Wertzuwächsen zwischen 0,3% und 1,3% erfreut. ...

