Der zeitgleiche Release von "Black Widow" im Kino und als VIP-Stream auf Disney Plus hat sich für Disney mehr als gelohnt. Der Film spielte in beiden Versionen insgesamt mehr als 200 Millionen Dollar ein. Zusätzlich hebt der Medienriese für ESPN+ die Preise an. Die Aktionäre sind begeistert und hieven die Aktie zu einem neuen Kaufsignal. Mehr dazu im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...