MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sollte nach Einschätzung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in der kommenden Legislaturperiode beim Bundesklimaschutzgesetz nochmals nachbessern. "Morgen wird die EU ihr Fit-for-55 Paket veröffentlichen. Daraufhin könnte eine erneute Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes nötig sein", erklärte die Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcensagte, Karen Pittel. "Die Reform des Klimaschutzgesetzes war überhastet." Deutschland hätte die europäische Klima- und Energiepolitik stärker in den Fokus nehmen müssen, monierte Pittel.

Derzeit werde die Einführung eines zweiten effektiven Emissionshandels für Wärme und Verkehr auf EU-Ebene diskutiert. "Sollte er in Kraft treten, macht die Festlegung auf jahresgenaue Emissionsziele für einzelne Wirtschaftssektoren in Deutschland wenig Sinn, da sich sektorale Emissionsminderungen dann als Ergebnis von Angebot und Nachfrage auf europäischer Ebene ergeben", heißt es in einem Aufsatz der Ifo-Forscherin. Die Sektorenziele seien zudem nur wenig zielführend für nachhaltigen Klimaschutz. Bei einer Revision solle der Gesetzgeber die Sektorenziele "komplett abschaffen oder wenigstens durch Korridore für sektorale Emissionsminderungen ersetzen".

