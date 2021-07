Aktuell atmen Wirtschaft und Gesellschaft auf, scheint doch die Corona-Krise dank Impffortschritt und sommerlich milder Inzidenz, die mit langersehnten Lockerungen garniert wird, langsam in den Hintergrund zu rücken. Und auch die befürchtete Firmeninsolvenzwelle in den ersten Quartalen 2021 blieb dank diverser Hilfsprogramme aus (-1,7% im 1. Hj. lt. Creditreform).Sanierungsexperten sehen dennoch kein Grund zur Entspannung. Für viele Unternehmen stellt nicht die Krise, sondern die Nachwehen eine echte Bewährungsprobe dar. Um satte 200 Mrd. Euro habe sich die Unternehmensverschuldung in der Corona-Krise summiert, schätzt die Beratungsgesellschaft AlixPartners. Parallel zum Schuldenwachstum seien etwa 60 Mrd. Euro an Betriebskapital abgeflossen. ...

