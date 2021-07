DJ Destatis: Deutsche Inflation im zweiten Halbjahr mit kräftigem Schub

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Statistische Bundesamt (Destatis) rechnet für die nächsten Monate mit beschleunigt steigenden Verbraucherpreisen in Deutschland. "Es ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate im zweiten Halbjahr einen weiteren kräftigen Schub erhält", heißt es in einer Veröffentlichung von Destatis. Zwar werde sich der positive Basiseffekt bei den Mineralölprodukten in den kommenden Monaten leicht abschwächen, doch komme ab Juli ein weiterer preiserhöhender Basiseffekt hinzu: die temporäre Mehrwertsteuersenkung im Vorjahreszeitraum. "Beide Basiseffekte werden die Inflationsrate bis zum Dezember 2021 beeinflussen", prognostizieren die Statistiker.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2021 04:15 ET (08:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.