Die Aktie von British American Tobacco (WKN: 916018) (BAT-Aktie) ist eine günstig bewertete Dividendenwachstumsaktie. Wenn wir einen Blick auf die aktuellen fundamentalen Kennzahlen riskieren, fällt uns ein preiswertes Bewertungsmaß auf. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 27,70 Pfund Sterling und einem 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,80 Pfund Sterling läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp unter 10. Dazu kommt bei der BAT-Aktie eine hohe Dividendenrendite. Gemessen an einer Quartalsdividende ...

