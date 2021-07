Magdeburg (ots) - Der Tod ist so individuell wie das Leben selbst. Das ist auch das Motto des Bestattungsunternehmens "Samsara Bestattungen". Abschied zu nehmen fällt nicht leicht. Umso wichtiger ist es, dass die Bestattung ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der Verbliebenen gestaltet wird, damit diese sich in Ruhe und mit Würde von ihrem geliebten Menschen verabschieden können. Eine intensive Begleitung und Betreuung in dieser Zeit nimmt eine Last von den Schultern und räumt Raum ein, um mit der eigenen Trauer umzugehen. Welche Philosophie hinter Samsara Bestattungen steckt und wer der Inhaber des Unternehmens ist, soll hier kurz vorgestellt werden.Bei Samsara Bestattungen (https://www.samsara-bestattungen.de/) sind Bestattungen eine Frage der Kultur. Sie sollen die Geschichte der Verstorbenen erzählen und zum Leben dieser und in das Leben der Hinterbliebenen passen. Daher ist eine individuelle Gestaltung von höchster Priorität versichert der Spezialist für Waldbestattung Chris Urban.In einem intensiven Beratungsgespräch werden die verschiedensten Formen von Bestattungen angeboten und es findet eine erste Orientierung und Aufklärung statt.Gerade wenn Sie nach "Waldbestattung Magdeburg" suchen, haben Sie mit Chris Urban von Samsara Bestattungen den goldrichtigen Experten gefunden.Samsara Bestattungen bietet die traditionellen Bestattungsarten wie Beerdigung oder Einäscherung an, ermöglicht aber ebenso auch alternative Wege der Bestattung.Die Möglichkeiten reichen hier von der Seebestattung über die Bestattung im Waldfriedhof, die Beisetzung im offenen Meer, die Baumbestattung, eine Almwiesenbestattung in der Schweiz bis hin zur Diamantenbestattung. Offen ist das Institut aber auch für die Vorschläge der Angehörigen, denn das wichtigste Ziel ist es, dass die Bestattung ganz den Wünschen der Hinterbliebenen entspricht.Doch die Dienstleistungen von Samsara Bestattungen reichen über die Planung der eigentlichen Bestattung hinaus. Es ist dem Inhaber Chris Urban sehr wichtig, den Angehörigen in ihrer Trauer beizustehen und individuelle Wege der Trauerbewältigung zu finden. Hierzu gehört auch die Planung einer anschließenden Trauerfeier, die Organisation von Traueranzeigen und die Gestaltung einer passenden und würdevollen Trauerrede. Bei all diesen Aspekten zeigt der Inhaber auch stets Möglichkeiten auf, die über die konventionellen Lösungen hinausgehen.Der Spezialist für Waldbestattung Chris Urban hat sich schon früh für den Beruf des Bestatters interessiert. Daher qualifizierte er sich als Bestattungsfachkraft und gründete 2021 schließlich sein eigenes Bestattungsinstitut. Dabei reicht sein Arbeitsverständnis über die reine Organisation von Bestattungen hinaus. Für ihn ist die intensive psychologische Begleitung seiner Klientinnen und Klienten selbstverständlich, weshalb er sich auch in diesem Bereich hinreichend qualifiziert hat. Stetige Fortbildungen, die ihm das Angebot einer Rundum-Versorgung ermöglichen, sind für Chris Urban selbstverständlich.So ist er für alle Bedürfnisse der richtige Ansprechpartner!Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Waldbestattung Magdeburg", erhalten Sie auf der Webseite https://www.samsara-bestattungen.de/Pressekontakt:Chris UrbanTelefon: 015161452501Mail: info@samsara-bestattungen.deOriginal-Content von: Samsara Bestattungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157197/4967063