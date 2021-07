Die Nummer Zwei am Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart erneut schwach. Der Preis für einen Ether-Coin (ETH) sackte im gestrigen Montag um fünf Prozent ab. Damit notiert der Kurs aktuell an einer wichtigen Unterstützung. Diese Marke muss jetzt halten, um einen weiteren Abverkauf zu verhindern.Ethereum beziehungsweise seine Währung ETH hat im Verlauf der letzten zehn Handelstage um rund 15 Prozent an Wert verloren. Dabei pendelt der Kurs von ETH seit zwei Wochen in einer Range zwischen 2.017 bis ...

