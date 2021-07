Dass der Bitcoin-Hype vom Jahresanfang inzwischen etwas abgeflaut ist, lässt sich nicht nur am Kursverlauf ablesen. Auch das Handelsvolumen an den Exchanges und bei Krypto-Finanzprodukten ist spürbar gesunken. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Das Volumen an den größten und wichtigsten Kryptobörsen ist im Juni um mehr als 40 Prozent gesunken, berichtet CNBC unter Verweis auf Daten von CryptoCompare. Als Gründe nennt die Plattform den deutlich gesunkenen Bitcoin-Kurs und die hohe Unsicherheit im ...

