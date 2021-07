Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt haben nachgelassen, nachdem es in der Vorwoche noch zu zahlreichen Emissionen gekommen war, so die Analysten der Helaba.Diese seien trotz der zum Teil erhöhten Verunsicherung an den Finanzmärkten gut aufgenommen worden und die IPTs hätten sich eingeengt. Sorgen vor einer möglichen Insolvenzwelle im Unternehmenssektor, wovor zuletzt immer wieder gewarnt wurde, scheinen sich noch in Grenzen zu halten, zumal bislang kein steigender Trend zu beobachten ist, so die Analysten der Helaba. ...

