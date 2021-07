Skeleton Technologies hat einen Vertrag mit CAF Power & Automation abgeschlossen, einem Hersteller von Stromversorgungslösungen für die Bahnindustrie. Skeleton wird Ultrakondensatoren liefern, die in das OESS (On Board Energy Storage System) von CAF für Straßenbahnen integriert werden. Das OESS kommt bereits in Trambahnen in Dutzenden von Ländern zum Einsatz, darunter Großbritannien, Australien, Estland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...