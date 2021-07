Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hat an ihrem Stammsitz in Berlin jetzt ein Batterietestzentrum eröffnet, um Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben. Im Fokus stehen Untersuchungen zur Sicherheit sowie nachhaltige Batterie-Materialien. Dabei geht es der BAM um elektrische Energiespeicher allgemein - als nicht nur in Hinblick auf die Mobilität mit Akkus in Elektroautos ...

