Die Haftpflichtkasse ist nach eigenen Angaben Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Darüber informiert die Kommunikationsberatung INSTINCTIF PARTNERS im Auftrag des Versicherers aus Roßdorf in einer Mitteilung. Das Unternehmen ist weder über das Internet noch per Telefon erreichbar. Auf das Versicherungsunternehmen Die Haftpflichtkasse VVaG wurde ein Hacker-Angriff verübt. Als Reaktion auf den Angriff, nahm der Versicherer mit Sitz in Roßdorf bei Darmstadt am vergangenen Wochenende umgehend sämtliche ...

