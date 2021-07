An der Großwetterlage hat sich in den letzten Tagen nur wenig geändert. Die Konsolidierung auf hohem Niveau bei DAX und Co setzt sich weiter fort. Die Berichtssaison steht vor der Tür. Vor diesem Hintergrund stehen fünf Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Worauf sollten sich die Anleger bei den einzelnen Werten einstellen? Wo liegen mögliche Kursziele?Mit gezielten Übernahmen hat der Vorstand von Amadeus FiRe die Gesellschaft in Stellung gebracht. Das sollten die kommenden Zahlen erneut zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...