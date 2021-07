Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von sommerlicher Ferienruhe konnte an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche keine Rede sein, so die Analysten der DekaBank.Wirtschaftspolitischer Höhepunkt sei die Verkündung der neuen geldpolitischen Strategie durch die Europäische Zentralbank (EZB) gewesen. Ein symmetrisches Inflationsziel von zwei Prozent solle die Einschätzbarkeit der Geldpolitik erleichtern. Dabei betone die neue Strategie vor allem die Notwendigkeit energischer Maßnahmen im Fall von Unterschreitungen des Inflationsziels. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...