Die Debatte rund um die globale Mindeststeuer hat der Amazon.com-Aktie bislang nicht geschadet. Vielmehr setzte das Papier zuletzt sogar zu einem neuen Höhenflug an. Dennoch sollten Anleger die langfristigen Risiken in jedem Fall beachten.Nachdem die Amazon.com-Aktie (US0231351067) zwischen Mitte März 2020 und Anfang September 2020 eine rasante Aufwärtsentwicklung vollzogen hatte und in der Spitze von 1.626 US-Dollar auf 3.552 US-Dollar gestiegen war, wechselte der Titel in eine Konsolidierungsphase über, wobei das Papier mit einem Zwischenhoch bei 3.554 ...

