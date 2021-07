Das US-Startup will zunächst seinen E-SUV R1S auf den europäischen Markt befördern. Der Zeitplan scheint ambitioniert, zeitgleich verzögert sich gerade der Produktionsstart des Zugpferdes R1T. "Some time in early 2022" gibt der Elektroauto-Hersteller als Datum für seine Europa-Expansion bekannt. Das antwortete er einer Anfrage von potenziellen Kunden. Sollte der Zeitpunkt nahen, kündigt Rivian weitere Details an. Man könne es kaum erwarten, über den Teich zu springen, so das Unternehmen, das üppige Investments von Ford und Amazon erhalten hat. Zuletzt hielten sich Gerüchte, es suche ...

