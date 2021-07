Aktuelle Marktbewertung nimmt viel Gutes vorweg Aktieninvestoren profitieren auch in Zukunft von dynamischem Unternehmertum Globale Steuerreform belastet Aktionäre Zunehmende Sektor-Rotation "Dank der harten Einschränkungen der letzten Monate in Kombination mit breit ausgelegten Impfkampagnen sind die COVID-Fallzahlen jetzt in Europa und in Nordamerika deutlich gesunken. Die Wirtschaftsleistung hat sich nach einem global synchronisierten Stillstand im Frühjahr 2020 weitgehend erholt. In einzelnen ...

