Der Swiss Market Index ist zwar immer noch technisch gehemmt, doch eine weitere Aufwärtswelle ist nicht unwahrscheinlich. Der SMI wurde in den Vortagen bereits zwei Mal über der markanten horizontalen Barriere im Bereich der 12.070er-Marke gehandelt, was ein positives Zeichen ist. Doch nur wenige Punkte darüber drehte er dann doch wieder nach Süden ab - ganz so stabil ist das Vertrauen der Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...