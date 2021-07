DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Inflation nahezu unverändert

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen treten die Kurse am Dienstagmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Nach dem neuen DAX-Rekord vom Wochenauftakt notiert der deutsche Leitindex kaum verändert bei 15.796 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 tendiert ebenfalls kaum verändert bei 4.093 Punkten. Übergeordnet bleibt die Stimmung laut Händlern gut, auch dank starker Wirtschaftsdaten aus China. Dort übertrafen sowohl Import- als auch Exportwachstum die Erwartungen. Auch die Zahlen von JP Morgan sind gut ausgefallen, mit einem Gewinn je Aktie von 3,78 Dollar hat die US-Großbank einen unerwartet guten Startschuss für die US-Berichtssaison zum zweiten Quartal geliefert. Nun warten die Marktteilnehmer noch auf die Zahlen von Goldman Sachs, besonders aber auf die Inflationsdaten aus den USA am Nachmittag.

Bei den Verbraucherpreisen für Juni wird erneut mit einem massiven Ansprung von 5,0 Prozent zum Vorjahr gerechnet. Besorgt zeigen sich Akteure zudem weiterhin über die Coronapandemie wegen der Ausbreitung der Delta-Variante. In Großbritannien sollen demnächst alle Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden, was auf große Skepsis stößt.

Auf der Gewinnerseite ganz oben stehen am Mittag Telekom- und Technlogie-Titel. Hier schießen Nokia um 6,5 Prozent nach oben und setzen sich damit an die Spitze des Stoxx-600-Index. Wie die Finnen am Morgen mitteilten, rechnen sie mit einer Erhöhung ihrer bisherigen Jahresprognose, ohne dies jedoch genauer zu spezifizieren. Dies werde erst im Rahmen der Halbjahreszahlen am 29. Juli geschehen. "Cleverer Schachzug", sagt ein Händler: "Da kann man gleich zweimal hintereinander positive Stimmung verbreiten."

VW mit Strategietag

Im Fokus der Investoren steht am Dienstag auch Volkswagen mit dem Strategietag. "Das dürfte hauptsächlich eine Zusammenfassung der vergangenen Maßnahmen zur Elektrostrategie werden", meint ein Händler. Die Geschäftszahlen des Konzerns seien bekannt, der Vertrag des CEO so weit verlängert worden, dass er für die kommende Bundesregierung über die gesamte Legislaturperiode der Ansprechpartner sein werde. "Damit steigt aber das Risiko, dass Deutschland einseitig auf eine Übergangstechnologie wie E-Autos setzt", warnt ein Händler. VW verlieren 1 Prozent.

Für die Aktie des schweizerischen Uhrenherstellers Swatch geht es um 0,7 Prozent nach oben. Die Gewinnerwartungen seien deutlich übertroffen worden. "Zusammen mit starken Importzahlen aus China sind das rundum gute Nachrichten", meint ein Händler. Im Ausblick spricht Swatch bereits von einer sich beschleunigenden Erholung im zweiten Quartal. Der Umsatz im gesamten zweiten Halbjahr soll sogar den des Vor-Corona-Jahres 2019 übersteigen.

Trotz guter Geschäftszahlen im erwarteten Rahmen geben Gerresheimer um mehr als 7 Prozent nach. Das Umsatzwachstum hat sich beschleunigt, der Konzernumsatz ist um 7,5 Prozent gewachsen. Die Marge falle im Kerngeschäft mit 22,8 Prozent sehr gut aus, sagt ein Händler. Der Ausblick wurde bestätigt - möglicherweise hatten einige Anleger mehr erwartet.

SLM stockt Kapitalerhöhung auf

Mit einem Minus von 2,3 Prozent stehen SLM Solutions unter leichtem Druck nach der Ankündigung, die laufende Kapitalerhöhung noch aufzustocken. SLM will das Volumen der Transaktion von 5 auf 7,3 Prozent des Grundkapitals erhöhen. Grund sei eine hohe Nachfrage, teilte das Unternehmen mit. Der Druck sollte sich jedoch in Grenzen halten, da ein Bezugsrechtshandel ausgeschlossen worden sei, meint ein Händler. Zudem wurden gute Nachrichten zum Auftragseingang verkündet.

Qiagen geben um 3,8 Prozent nach. Das Unternehmen hatte am Vorabend ambivalente Nachrichten für die Börsen parat. Entsprechende Ausschläge gab es im nachbörslichen Handel. Positiv kamen die Ankündigung eines Aktienrückkaufs und das Übertreffen der hauseigenen Gewinnprognose im ersten Halbjahr an. Die Laune verhagelte dann jedoch ein gesenkter Ausblick auf das Restjahr.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.093,24 -0,0% -0,14 +15,2% Stoxx-50 3.562,22 -0,0% -1,70 +14,6% DAX 15.796,00 +0,0% 5,49 +15,1% MDAX 34.915,18 -0,1% -42,04 +13,4% TecDAX 3.634,77 +0,0% 0,89 +13,1% SDAX 16.289,97 +0,5% 74,42 +10,3% FTSE 7.132,86 +0,1% 7,44 +10,3% CAC 6.551,86 -0,1% -7,39 +18,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,30 -0,01 -0,54 US-Zehnjahresrendite 1,36 -0,00 -1,32 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1840 -0,2% 1,1860 1,1861 -3,1% EUR/JPY 130,57 -0,2% 130,90 130,88 +3,6% EUR/CHF 1,0857 +0,0% 1,0852 1,0858 +0,4% EUR/GBP 0,8551 +0,1% 0,8545 0,8545 -4,3% USD/JPY 110,28 -0,1% 110,37 110,34 +6,8% GBP/USD 1,3847 -0,3% 1,3883 1,3883 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4718 -0,1% 6,4709 6,4760 -0,5% Bitcoin BTC/USD 33.066,33 +0,6% 32.981,51 33.574,01 +13,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,20 74,10 +0,1% 0,10 +53,4% Brent/ICE 75,37 75,16 +0,3% 0,21 +47,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,36 1.806,15 +0,1% +2,21 -4,7% Silber (Spot) 26,09 26,23 -0,5% -0,14 -1,2% Platin (Spot) 1.118,95 1.121,85 -0,3% -2,90 +4,5% Kupfer-Future 4,30 4,32 -0,6% -0,03 +21,8% ===

