Stuttgart (ots) - Am 1. Oktober 2020 startete unter der Leitung des Südwestrundfunks (SWR) das Innovationsprojekt "5G Media2Go". Gemeinsam mit einem Bündnis aus der Automobil- und Telekommunikationsbranche soll die Integration von audiovisuellen Mediendiensten wie linearem TV, Zugang zur ARD Mediathek und geo-referenzierten Empfehlungen in das Infotainment-System von Automobilen ermöglicht werden.Als Übertragungstechnologie kommt der Mobilfunkstandard 5G zum Einsatz, insbesondere der auf die Verbreitung von linearen medialen Angeboten angepasste Standard "5G Broadcast".Die Mercedes-Benz AG wird das Projektteam künftig ergänzenDas Projektteam, bestehend aus DFMG Deutsche Funkturm GmbH, KATHREIN Broadcast GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Südwestrundfunk, Technische Universität Braunschweig - Institut für Nachrichtentechnik und Telekom Deutschland GmbH, freut sich einen weiteren Projektpartner begrüßen zu dürfen. Am 30.06.2021 hat die Mercedes-Benz AG den Kooperationsvertrag unterschrieben und wird das Projekt als zweiter Automobilhersteller unterstützen.Projektleitung von "5G Media2Go" liegt beim SWRDie Projektleitung von "5G Media2Go" liegt beim SWR. Weitere Informationen unter info@5gmedia2go.de.