Beim 787 Dreamliner der Boeing Co ist offenbar ein neues Produktionsproblem aufgetaucht.Dies werde die Auslieferung der beliebten Großraumflugzeuge wahrscheinlich weiter verzögern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.Boeing geht davon aus, dass die Behebung des neu entdeckten Defekts mindestens drei Wochen in Anspruch nehmen wird, so einige dieser Personen. Das bedeutet, dass die Kunden möglicherweise für einen Großteil der traditionell geschäftigen Sommerreisezeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...