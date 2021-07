Die Aktie der Deutschen Telekom hat einen starken Wochenauftakt hingelegt. Dank positiver Analystenstimmen (DER AKTIONÄR berichtete) ist dem Wert am Montag der Ausbruch nach oben geglückt. Charttechnisch sieht die Lage für Trader damit hochinteressant aus. So können Sie davon optimal profitieren.Die Telekom-Aktie lieferte in der Vergangenheit immer wieder das gleiche Bild: Eine starke dynamische Kursbewegung, auf die eine monatelange Konsolidierungsphase folgt. Dies zeigte sich beispielsweise zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...