DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nass Valley Gateway Ltd.: Der Online-Verkauf für die Produktlinie von Nass Valley Gateway hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal fast verdoppelt



13.07.2021 / 15:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Online-Verkauf für die Produktlinie von Nass Valley Gateway hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal fast verdoppelt. Der Online-Verkauf nahm im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal deutlich zu, während sich die Google Ads-Einnahmen mehr als verdoppelt haben. Die Zunahmen bei den Konversionsraten rechtfertigen eine Skalierung der Werbeausgaben für das dritte Quartal. VANCOUVER, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN") (OTC Pink: "NSVGF") (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen Broad- und Full-Spectrum-CBD-Produkten, freut sich, mitteilen zu können, dass sich sein Online-Verkauf im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal fast verdoppelt hat. Nass Valley Gateway hat gezielt auf den Aufbau und die Skalierung von vielfältigen Vertriebswegen wie Google Ads gesetzt. Nass Valley Gateway hat 2021 mit der Einführung seines neuen diversen Produktangebots und einer Neuausrichtung seiner Markenstrategie begonnen. In den letzten 3 Monaten hat sich die Bounce Rate - also der Prozentsatz der Websitebesucher, die eine Website verlassen, ohne sich andere Seiten anzuschauen - deutlich verringert. Dies zeigt, dass die Marketingaktivitäten das gewünschte Zielpublikum ansprechen, welches auf den Websiteplattformen bleibt und Produkte erwirbt. Die Nutzer der Website haben im zweiten Quartal auch mehr Zeit auf der Website im Vergleich mit dem ersten Quartal verbracht. In jeder Produktkategorie, einschließlich CBD-Ölen, Kapseln, Edibles, Hautpflegeprodukten, Produkten zur Schmerzlinderung und Delta 8, gab es eine Umsatzsteigerung gegenüber dem letzten Quartal. "Wir haben die Zunahme bei der Konversionsleistung vom ersten zum zweiten Quartal erwartet und prognostizieren, dass diese Steigerung anhalten wird, da wir unsere Ausgaben für Onlinewerbung skalieren Wir sind dabei, unsere jährliche Marketingstrategie und den Marketingplan umzusetzen. Daher erwarten wir für den Rest des Jahres ein anhaltendes Wachstum in jedem Vertriebskanal," erklärte Michael Semler, CEO von Nass Valley Gateway. Brandon Gil, der die Digitalagentur Gil Ventures leitet und in erster Linie für die Onlinepräsenz von Nass Valley Gateway verantwortlich ist, sagte: "Trotz der traditionellen Einschränkungen von sozialen und Suchplattformen konnten wir bei unseren Anzeigen die Skalierung von 2020 fortsetzen. Wir werden unsere Präsenz auf dem Markt weiter ausbauen und unsere Jahresziele erreichen." ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD: Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Security Exchange (CSE), bei OTC Pink und der Frankfurter Börse notiertes Unternehmen, das sich auf den Vertrieb und Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten und durch unabhängige Labore überprüften CBD-Produkten für Menschen und Haustiere spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd. 422 Richards Street, Suite 170 V6B 2Z4 Vancouver Kanada E-Mail: info@nassvalleygateway.com Unternehmenswebsite: www.nassvalleygateway.com Produktwebsite: www.nassvalleyproducts.com Investor Relations Michael Semler. +1 (609) 651-0032 Michael.s@nassvalleygateway.com

13.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de