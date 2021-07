Wien (www.fondscheck.de) - Das in Frankreich ansässige Vertriebs- und Asset-Management-Netzwerk IM Global Partner hat Jamie Hammond zum stellvertretenden Vorstandschef und Leiter Vertrieb für die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde das "kontinuierliche Wachstum des Unternehmens mit direkter Verantwortung für die Geschäftsentwicklung der Gruppe in Europa unterstützen", heiße es in einer Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...