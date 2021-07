Uwe Hochgeschurtz, aktuell CEO von Renault in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wird zum 1. September 2021 neuer Opel-Chef. Hochgeschurtz folgt auf Michael Lohscheller, der sich "entschieden hat, eine andere Herausforderung außerhalb des Stellantis-Konzerns anzunehmen", wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt. Die Spitzenpersonalie folgt nur wenige Tage auf die Nachricht, dass Opel in ...

