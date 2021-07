Hamburg (ots) - Für leidenschaftliche Food-Lovers hat das Warten ein Ende: Das beliebte Food-Event eat&style geht 2021 endlich wieder live auf Tour. Unter dem Motto Taste. Connect. Enjoy. lockt es ab Ende Oktober mit kulinarischen Geheimtipps und aktuellen (Food-)Trends, mit kleinen Manufakturen und großen Marken, mit frischem Wind und vielfältigen Genuss-Momenten. Ganz neu: Neben Flagship-Events in Hamburg, München, Stuttgart und Düsseldorf gibt es nun auch ein digitales Format für die Community.Erlebnis, Verführung, Inspiration - die eat&style, das Flagship-Food-Event für alle Sinne, geht 2021 wieder live auf Tour: mit vielen Neuheiten, spannenden Foodtrends, hochwertigen kulinarischen Highlights und endlich wieder mit persönlichen Begegnungen von Mensch zu Mensch.Jeder der vier Standorte Hamburg, München, Stuttgart und Düsseldorf bietet dabei ein individuelles Programm mit eigenen Schwerpunkten, unterschiedlichen Partnern und Ausstellern sowie regionalen Spezialitäten. Vor Ort gilt dann wie in allen Jahren zuvor: Probieren geht über studieren - mit Workshops, Events und Tastings, mit einer umfangreichen Marktfläche und vielen spezifischen Themenwelten. So können die Besucherinnen und Besucher regionaltypische Weine bei den wine&style-Seminaren mit Master-Sommeliére Romana Echensperger und dem Deutschen Weininstitut riechen, verkosten und kennenlernen. In der Coffee Area taucht man mit Röstmeister und Kaffeesommelier Erik Brockholz in die Geruchs- und Geschmackswelt des Kaffees ein. Wer mag, kann natürlich seine Entdeckungen shoppen und zu Hause weiter genießen.Hungrig nach Trends - und nach BegegnungenDie eat&style war pandemiebedingt im vergangenen Jahr ausgefallen. Lena Semmler, Projektleiterin des Events: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Menschen wieder zu uns einladen können und wir sind sicher, dass sie die eat&style begeistert annehmen werden. Wir haben Genießern, leidenschaftlichen Foodies und allen, die neugierig auf aktuelle Foodtrends sind, viele verlockende Entdeckungen zu bieten." Im Jahr 2021 wird es neben vielem anderem um kulinarische Themen wie die Levante-Küche gehen, um Ernährungstrends wie Healthy Hedonism, um Praktisches wie das Oberhitzegrillen oder um innovative Süßungsmittel.Dass der Wunsch nach gemeinsamem Essen und Erleben nach den Einschränkungen der Pandemie besonders groß ist, weiß Lena Semmler: "Das Bewusstsein für die Bedeutung persönlicher Begegnungen und der Wunsch nach authentischer Nähe und Verbundenheit sind gewachsen. Gemeinsames Kochen und Essen waren schon immer eine Möglichkeit, diese Nähe auszuleben. Über die Inspiration hinaus möchten wir unseren Gästen aber auch Orientierung bieten. Denn die Menschen möchten vermehrt wissen, was in ihrem Essen steckt und wo es herkommt. So bedient unser Event in diesem Jahr auch ganz aktuelle Themen wie Healthy Snacking, Fair Trade, Digitalisierung, Lebensmittelrettung, DIY und Lifehacks, Urban Farming oder neueste Entwicklungen bei Lebensmittelverpackungen."Die KitchenParty - ein neuer digitaler Treffpunkt für die CommunityErstmals wird die eat&style in diesem Jahr auch ins Digitale verlängert: Mit der digitalen KitchenParty - dieses Jahr unter der Ägide von Martini - können Food-Lovers das eat&style Feeling in die eigenen vier Wände bringen und Stunden voller Inspiration und kulinarischer Köstlichkeiten erleben. Genau wie bei den Flagship-Events dreht sich alles um die neuesten Trends, innovative Food-Konzepte, spannende neue Produkte und Marken, den Austausch mit Expertinnen und Experten und Gleichgesinnten und natürlich um gutes Essen.Lena Semmler: "Unser Claim lautet Taste. Connect. Enjoy., und dieser Anspruch hat viele Facetten - sowohl live als auch im virtuellen Raum. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass gut gemachte digitale Formate eine echte Bereicherung sein können und dass wir auf diesem Weg ganz unkompliziert Begegnungen und einen lebendigen Austausch möglich machen können. Mit der digitalen KitchenParty sind wir außerdem ortsunabhängig und können spontan auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe und des Marktes reagieren."Tickets für die KitchenParty gibt es ab September im Ticketshop auf https://eat-and-style.de/tickets-kaufen.Ein neuer Look - und spannende KooperationenNeu ist auch der Look, den sich die eat&style seit diesem Jahr gibt. Ein aktualisiertes Logo, eine klare Farbwelt und insgesamt ein sympathischer, professioneller Auftritt: So zeigt sich die eat&style nun online auf https://eat-and-style.de sowie auf ihren weiteren Markenplattformen - und natürlich vor Ort in den Locations des Events.In Hamburg und Düsseldorf können sich Genießer zudem auf eine reizvolle und passgenaue Kooperation freuen: Hier findet die eat&style zusammen mit der internationalen Designmesse blickfang in einer gemeinsamen Location statt.Lange im Voraus planen müssen die Fans des Events ihren Besuch nicht: Der Onlineverkauf der Tickets bleibt über den gesamten Eventzeitraum geöffnet und kann auch vor Ort an eigenen Terminals stattfinden. Die Ticketshops sind bereits geöffnet unter https://eat-and-style.de/tickets-kaufen/.eat&style 2021 - die TermineHamburg: Hamburg Messe, 23. + 24. Oktober 2021München: Zenith München, 06. + 07. November 2021Stuttgart: Messe Stuttgart, 18. - 21. November 2021Düsseldorf: Areal Böhler, 27. + 28. November 2021Mehr Infos unter https://eat-and-style.deÜber die eat&styleVeranstaltet von Fleet Events, ist die eat&style seit mittlerweile 14 Jahren der Place to be für alle Foodies. Das Flagship-Event findet mit über 80.000 Besuchern jedes Jahr im Herbst in den deutschen Metropolen Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart statt. Spannende Themenwelten mit interaktiven Programmen richten sich an alle, deren Leidenschaft gutes Essen, Drinks und Style ist. Spitzenköche, Bartender, Gastronomen und Experten lassen sich hier über die Schulter schauen und zeigen, wie die Besucher sich "eat&style" nach Hause holen können. Im Ausstellungsbereich laden kleine regionale Manufakturen und coole Start-ups ebenso wie internationale Top-Marken zum Genießen, Entdecken und Shoppen ein.Pressekontakt:Katja Derowredroses communications0162-4311376k.derow@redroses-pr.comOriginal-Content von: eat&style, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157241/4967637