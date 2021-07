DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: Änderung im Vorsitz des Aufsichtsrats

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hörsching (pta030/13.07.2021/15:15) - . In der heutigen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats der POLYTEC Holding AG, die unmittelbar nach der 21. ordentlichen Hauptversammlung abgehalten wurde, wurde Ing. Friedrich Huemer einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Er übernimmt den Vorsitz von Mag. Fred Duswald, der zum Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde.

Ing. Friedrich Huemer, geboren am 05.08.1957, wurde in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG gewählt. Er ist Gründer der POLYTEC Gruppe und hatte sein Amt des Vorstandsvorsitzenden mit Ende 2018 niedergelegt.

