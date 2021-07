Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute wurden vom Bureau of Labor Statistics aktuelle Zahlen zu den Konsumentenpreisen (CPI) in den USA bekannt gegeben, so die Analysten der Nord LB.Die Preisdaten würden mittlerweile zu den wichtigsten Indikatoren für die Finanzmärkte gehören. Den 13. Monat in Folge habe das Preisniveau angezogen. Im Juni sei ein überraschend starkes Plus von 0,9% M/M gemeldet worden. Die Inflationsrate habe auf ein 13-Jahreshoch bei 5,4% angezogen. Die Verbraucherpreise exklusive Nahrung und Energie (Kernrate) hätten ebenfalls einen Zuwachs von 0,9% M/M verzeichnet. Insbesondere der Anstieg der Kernrate auf ein 30-Jahreshoch bei nun 4,5% Y/Y dürfte sicherlich zu verstärkten Diskussionen um das Tapering der FED führen. ...

