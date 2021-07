Mainz (ots) -Montag, 19., bis Freitag, 23. Juli 2021, jeweils um 19.20 UhrErstausstrahlungenDie neue 3sat-Reihe "Pop Around - Video Stars" (Erstausstrahlungen) entführt von Montag, 19., bis Freitag, 23. Juli 2021, täglich um 19.20 Uhr, in die bunte Welt der Musikvideos. In fünf Folgen präsentiert Vivian Perkovic stilprägende und kreative Videoclips aus fünf Jahrzehnten. Die 3sat-Moderatorin ist "on the road", in jeder Folge an einem Ort, der thematisch mit den jeweiligen Musikvideoclips in Verbindung steht: darunter in Berlin dem Zoopalast, dem Tränenpalast und dem Gefängnis Köpenick.Ob Beastie Boys, Missy Elliott, George Michael, Daft Punk, Peter Gabriel oder Michael Jackson: In einer Zeit vor YouTube, als es noch galt, einmal bei den "MTV Video Music Awards" abzuräumen, kostete das Video zu einem Song oft so viel wie ein Kinofilm - und sah auch so aus. Entsprechend gibt es einige Songs der Musikgeschichte, die untrennbar mit ihren Musikvideos verknüpft sind. Ikonische Kurzfilme, die den Songs fast die Show stehlen oder eine perfekte Symbiose mit ihnen eingehen. Kein Wunder, wurden einige von ihnen doch von Regisseuren wie Martin Scorsese, David Fincher und Michel Gondry erdacht. Dazu gab es Gastauftritte von Stars wie Halle Berry, Naomi Campbell und Wesley Snipes. In der ersten Folge "Meisterwerke" (19.7.) der Reihe "Pop Around - Video Stars" liegt der Fokus auf visuell herausragenden Musikvideos. Ab Dienstag folgen "Berlin, Berlin!" (20. Juli 2021), "Pop & Politik" (21. Juli 2021), "Made in Germany" (22. Juli 2021) und "Wiederholungstaten" (23. Juli 2021).Die Reihe ist außerdem am 3satThementag "Pop around the Clock - Summer Edition" am Samstag, 24. Juli 2021, ab 2.40 Uhr in 3sat zu sehen.Folgende Videos sind ab Montag, 19. Juli 2021, in der 3satMediathek abrufbar:Beastie Boys - Intergalactic, Tokio Hotel - Durch Den Monsun, No Doubt - It's My Life, U2 - One, Marilyn Manson - Tainted Love (jeweils sechs Monate), Rammstein - Engel (zwei Monate)Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und unter https://presseportal.zdf.de/presse/poparoundthevideostarsVideo-Streams der einzelnen Folgen im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/pXb/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4967710