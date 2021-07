Schneller als gedacht kämpft sich WashTec an die Umsatzgrößen aus der Vor-Corona-Zeit zurück: So rechnet der Anbieter von Autowaschstraßen für das laufende Jahr mittlerweile mit einem Erlöswachstum von mehr als neun Prozent auf dann Untergrenze 413 Mio. Euro. Ins Jahr gestartet waren die Augsburger mit einer stabilen Umsatzerwartung gegenüber dem 2020er-Wert von knapp 379 Mio. ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: WashTec, Compleo Charging Solutions, Altech Advanced Materials appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...