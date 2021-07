Im April schrieben wir, dass die Gerresheimer-Aktie genug konsolidiert hat. Damals notierte das Papier im Bereich knapp unter 87 Euro. Damit lagen wir eigentlich richtig, denn anschließend zog der Wert bis auf 99,40 Euro an, scheiterte aber an der 100er-Marke. Und heute: Da kostet die Aktie nur noch knapp 90 Euro. Schuld ist ein Gewinn, der im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.11.) unter den Markterwartungen lag. Dies sorgte für eine neue Konsolidierung ...

