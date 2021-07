Ein überraschend starker Anstieg bei den US-Verbraucherpreisen drückt an der Wall Street auf die Anlegerstimmung. Doch während es für viele Aktien nach unten geht, schwimmen chinesische Tech-Werte obenauf und verzeichnen üppige Kursgewinne - ausgerechnet!In den USA springt die Inflation in die Höhe. Behörden zufolge zogen die Verbraucherpreise im Juni um 5,4 Prozent an und damit so stark wie zuletzt vor 13 Jahren. An der Wall Street zeigen sich die Investoren beeindruckt, obwohl die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...