Der Gründer des oberösterreichischen Autozulieferers wurde heute in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats einstimmig gewählt, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Huemer übernimmt den Vorsitz von Fred Duswald, der nun stellvertretender Aufsichtsratschef wird. Huemer ist neu in dem Gremium. Er war bis Ende 2018 Vorstandsvorsitzender. APA

Den vollständigen Artikel lesen ...