München (ots) -- Startschuss für die zweite Staffel am Traumstrand in Thailand- Moderation: Cathy Hummels- Die erste Folge läuft am Mittwoch, den 14. Juli um 20.15 Uhr bei RTLZWEIMünchen (ots) - Der rote Teppich ist wieder ausgerollt und begrüßt die ersten 10 Promis, die es sich in der luxuriösen Sala am thailändischen Starstrand gemütlich machen wollen. Doch statt Cocktails in der Sonne zu schlürfen, müssen sich die Stars ihrer ersten Aufgabe stellen: Die Wand der Wahrheit. Und weil es bei Kampf der Realitystars um 50.000 EUR geht, stellen sich die Promis jetzt schon der Frage, wer aus der Sala am geldgeilsten ist. Schnell wird klar: Dieses Ranking wird unangenehm.Auch danach haben die Stars nur kurz Zeit durchzuatmen. Die Ankunft der Ex-GNTM-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink reißt alte Wunden auf, und auch der adelige Prinz Frédéric von Anhalt regiert die Sala mit harter Hand. Denn obwohl diese beiden Neuankömmlinge sich nach der verpatzten Adoption noch immer nicht grün sind, haben sie die Macht in der anstehenden Stunde der Wahrheit und müssen sich einig werden, wer schon bald den Starstrand verlassen muss.Doch bevor für einen Promi die Rettung im Safety-Spiel "Flaschentausch" naht, kämpfen die Stars gemeinsam beim "Arbeitsamt" um ihre Koffer. Wer hier die Zuschauerantworten falsch errät, muss damit rechnen in Zukunft keine Wechselklamotten mehr im Kleiderschrank vorzufinden.Für wen ist der Traum vom Titel "Realitystar 2021" und den 50.000EUR Preisgeld schon in der ersten Folge ausgeträumt?Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW (https://www.tvnow.de/rtl2) verfügbar.Über "Kampf der Realitystars"Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format wird von Banijay Productions Germany.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 64185 6902kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4967750