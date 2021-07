Die Volatilität ist im Mais-Future in den letzten Wochen stark angestiegen. Zuerst über sieben Prozent Plus am 30. Juni, drei Tage später dann über sieben Prozent Minus. Aktuell handelt der Dezember-Kontrakt bei 536 Cent. Der Markt benötigt nun eine sehr gute Ernte um weitere Engpässe zu vermeiden.Ein Vergleich der wöchentlichen US-Maisexporte mit dem Vorjahr und dem Fünfjahresdurchschnitt zeigt, dass die Nachfrage nach wie vor hoch ist. Auch wenn die Volksrepublik China vor Kurzem erst bekannt ...

