Emmen, Schweiz, 13. Juli 2021 PRESSEMITTEILUNG

Stärkung der Organisation:

ALSO beschleunigt Wachstum des Solutions-Bereichs





Der digitale Arbeitsplatz, der Gaming-Platz, IT-Infrastruktur zuhause und IT-Infrastruktur im Unternehmen - jedes dieser vier Felder bietet enorme Wachstumschancen für die IT-Branche. Die erfolgreiche Umsatzsteigerung im Bereich Solutions im vergangenen Jahr zeigt eindrucksvoll das Potenzial der Bereiche. Um die sich bietenden Opportunitäten konsequent zu nutzen und das Wachstum weiter zu beschleunigen, wird das im Unternehmen vorhandene Knowhow in den unterschiedlichen Produktkategorien auf diese vier Themen fokussiert.



Insbesondere für SMBs ist ALSO ein wertvoller Partner, der von der Konzeption über die Ausarbeitung der IT-Architektur und den Proof of Concept bis zu Präsentation und Implementierung mit einem umfassenden Projektmanagement flexibel, massgeschneidert und bedarfsgerecht unterstützt. Darüber hinaus geht es vor allem um die Entwicklung von Lösungen für Verticals, wie bereits erfolgreich im Bereich Education entwickelt und für weitere Felder in Angriff genommen. Und auch neue IoT-Produkte werden kontinuierlich entwickelt und vermarktet. Über alle Anwendungen hinweg geht es um ressourcenschonende Produkte und Konzepte sowie datenschutz-konforme Prozesse, die die Persönlichkeitsrechte aller Kunden schützen und ein höchstmögliches Mass an Sicherheit gewährleisten.



Simone Blome-Schwitzki, Senior Vice President Solutions der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Durch das umfassende ALSO Ökosystem haben wir nicht nur eine hervorragende Marktübersicht, sondern auch das Expertenwissen und die notwendigen Skalierungsmöglichkeiten, um mit einer schlagkräftigen Sales-Organisation die Ergebnisse in diesem profitablen Geschäftsfeld weiter zu steigern."





Pressekontakt ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

Telefon: +49 151 61266047

E-Mail: beate.flamm@also.com





ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 110.000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .





Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.