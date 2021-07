Unterföhring (ots) -- Sky berichtet umfassender als jemals zuvor von The Open Championship, von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 47 Stunden live und exklusiv im TV und im Stream- Gregor Biernath, Adrian Grosser und Irek Myskow kommentieren das Turniergeschehen im TV an allen vier Tagen live, Donnerstag und Freitag ab 7.30 Uhr, Samstag ab 11.00 Uhr und am Sonntag ab 10.00 Uhr- "Featured Groups" mit kompletten Flights ausgewählter Spieler täglich auf Sky Sport und für Sky Abonnenten im Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Features Holes live: Live-Übertragung von den Löchern 14, 15 und 16 auf Sky Sport und im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket können alle Golf-Fans live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 13. Juli 2021 - Die britischen Wochen gehen weiter: Nach der EM-Finale in Wembley und dem Grand-Slam Turnier in Wimbledon blicken Sport-Fans diese Woche nach Sandwich, Kent, wo ab Donnerstag die 149. Ausgabe von The Open Championship und damit des ältesten Golfturniers der Welt stattfinden wird. Zugleich ist es das einzige Major auf der Tour außerhalb der USA. Sky überträgt live an jedem Tag vom Royal St. George's Golf Club, mit insgesamt 47 Stunden umfassender als jemals zuvor.32.000 Fans pro Tag dürfen die Golf-Elite auf der Anlage beobachten. Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 ist der Ire Shane Lowry. Zudem gehen mit Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Phil Mickelson und Jon Rahm weitere Majorsieger an den Start sowie fast die komplette Liste an Top 30 Spielern. Mit Martin Kaymer, Matthias Schmid und Marcel Schneider sind drei deutsche Spieler am Start.Ab Donnerstag, 15. Juli ab 7.30 Uhr bis einschließlich Sonntagabend, 20 Uhr berichtet Sky live vom Geschehen im Royal St. George's Golf Club. Gregor Biernath, Adrian Grosser und Irek Myskow kommentieren das Turnier."Featured Groups": Komplette Flights in voller Länge von ausgewählten SpielernZusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets mit dem exklusiven "Featured Groups" täglich live auf Sky Sport und im Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App an. Bei den "Featured Groups" können die Fans von Donnerstag bis Sonntag komplette Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge folgen.Frei empfangbarer Live-Stream "Featured Holes" auf skysport.de und in der Sky Sport AppZudem steht den Kunden von Donnerstag bis Sonntag der Feed "Featured Holes" zur Verfügung. An allen vier Tagen wird hier das Geschehen an den Löchern 14, 15 und 16 täglich live auf Sky Sport und allen Golf-Fans frei empfangbar im Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App bereitstellen.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Golf-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Golf-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Golf-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.The Open Championship live und exklusiv bei Sky Sport:Donnerstag:07.30 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1Freitag:07.30 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 1Samstag:11.00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 1Sonntag:10.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.dewww.twitter.de/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4967778