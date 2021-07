Führungskraft von B. Riley verstärkt Vorstand mit fundierter Finanzkompetenz

BRIDGEWATER, N. J., July 13, 2021(NASDAQ: SNCR), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen in den Bereichen Cloud, Messaging und digitale Lösungen, gibt bekannt, dass Martin Bernstein mit sofortiger Wirkung in den Vorstand aufgenommen wurde.



Bernstein wurde im Zusammenhang mit der jüngsten Rekapitalisierung von Synchronoss in den Vorstand berufen und fungiert als Vertreter von B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY) (B. Riley), dem größten Anteilseigner des Unternehmens.

"Im Namen unseres gesamten Vorstands freue ich mich, Marty in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Stephen Waldis, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Synchronoss. "Martys umfassende Erfahrung in den Bereichen strategische Kapitalallokation, Corporate Governance und Finanzierung wird für unser Unternehmen von enormem Nutzen sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sein beeindruckendes Wissen und seine bemerkenswerte Erfolgsbilanz ein großer Vorteil für unseren bereits starken Vorstand sein werden. Sein Mitwirken wird entscheidend dazu beitragen, dass Synchronoss seine strategischen Wachstumsziele erreicht."

Bernstein repräsentiert B. Riley Principal Investments , ein Tochterunternehmen von B. Riley, das Direktinvestitionen in Unternehmen mit bewährten Plattformtechnologien mit erheblichem kurzfristigem Wachstumspotenzial tätigt. Er ist derzeit Head of Private Investments bei B. Riley und in dieser Position verantwortlich für die Finanzierung, das Underwriting und die Verwaltung von Unternehmensinvestitionen sowie für die Distribution an die Syndizierungspartner des Unternehmens. Bernstein verfügt über umfassende Erfahrung bei der Leitung von Investitionen in den Branchen Technologie, Transport, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Fertigung, Energie, Infrastruktur und anderen Sektoren.

Bernstein kommentiert: "Es ist mir eine Ehre, Vorstandsmitglied bei Synchronoss zu werden, nachdem ich im Zuge der jüngsten Rekapitalisierung bereits eng mit Steve, Jeff und dem gesamten Team von Synchronoss zusammengearbeitet habe. Ich teile die Begeisterung und die Vision des Managements für das Unternehmen, das auf kontinuierliche Innovation und eine erstklassige Suite von White-Label-Produkten für führende Telekommunikationskunden setzt. Wir sind der Ansicht, dass sich das Geschäft von Synchronoss an einem Wendepunkt befindet und das Unternehmen gut aufgestellt ist, um seine Wachstumsstrategie nach der Refinanzierung umzusetzen. Ich freue mich darauf, als Vorstandsmitglied weiter mit dem Team zusammenzuarbeiten, um einen Mehrwert für Stakeholder und Kunden zu schaffen."

Bevor er im März 2021 zu B. Riley kam, war Bernstein bei Anchorage Capital für die Leitung von Investitionen im Bereich verschiedener Kapitalstrukturen verantwortlich, darunter Public Equities, Private Equity, Perfoming Credit, Bankschulden und Distressed Debt sowie Restrukturierungen. Zuvor war er Analyst bei Bocage Capital und Teil des Investmentteams der Stiftung am Howard Hughes Medical Institute. Bernstein hat am Dartmouth College einen Bachelor of Arts in Geschichte erworben. Er lebt in Connecticut.

