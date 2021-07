Ein überraschend starker Anstieg bei den Verbraucherpreisen im Juni, hat den Anlegern in New York zumindest kurzfristig die Lust auf Aktien vermiest. Die drei führenden Indizes ließen Federn, wenngleich sich die Verluste in überschaubaren Grenzen hielten. Derweil schürte die positive Entwicklung bei chinesischen Tech-Aktien erstmals seit längerer Zeit wieder die vorsichtige Hoffnung auf eine Trendwende.Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juni mit plus 5,4 Prozent so stark gestiegen wie zuletzt ...

