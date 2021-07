Durch Nutzung von Wibbitz in Kombination mit Brightcove können Publisher und Unternehmen schnell ihre Kurzvideobibliotheken erweitern, Videos überall verbreiten und ihr Geschäftsergebnis verbessern

Medienprofis sowie Fachleute für Marketing und Unternehmenskommunikation können jetzt ihre Kataloge schnell mit Geschäftsvideos erweitern mit einer neuen, eng verzahnten Integration des Videoproduktionstools von Wibbitz und Brightcove (NASDAQ: BCOV), einem weltweit führenden Anbieter von Videos für Unternehmen.

Dank der intelligenten Automatisierung bei der Erstellung von Wibbitz-Videos ist die Kombination aus Brightcove und Wibbitz eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten für Unternehmen, schnell professionelle, das Publikum fesselnde Kurzvideos zu erstellen, Vertriebskontakte bis zum Abschluss zu betreuen und wertvolle Informationen für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter bereitzustellen.

Selbst unerfahrene Designer können jetzt über ihre Brightcove Video Cloud-Oberfläche auf Wibbitz zugreifen und intuitiv von Grund auf ansprechende Videos erstellen. Wibbitz bietet Vorlagen und frei verfügbare Fotos und Musiktitel, Animationen, Übergänge, Videoclips sowie andere Medien. Anwender können dann die neu erstellten Videos über die Brightcove-Plattform auf jedem beliebigen Gerät und Kanal weltweit teilen. Die Integration ermöglicht zudem die einfache Verwendung von Wibbitz zum Aktualisieren von in einer Brightcove-Bibliothek gespeicherten Videos mit neuem Content oder Effekten vor der Weiterverbreitung.

"Als langjähriger Wibbitz-Benutzer freue ich mich über die Integration in Brightcove und die Möglichkeit, unseren Video-Content auf einfache Weise zu skalieren, sicherer und zuverlässiger zu machen", so Marco Viganò, Chief Technology Officer, Condé Nast Italy. "Wir sind davon überzeugt, dass ein Video das leistungsfähigste Kommunikationsmittel darstellt, um unsere Zielgruppen anzusprechen. Für uns ist die Kombination von Wibbitz und Brightcove jetzt eine einzige, nahtlose Erfahrung bei der Erstellung, Verteilung und Optimierung von Videos."

"Designer nutzen Wibbitz, um ihre Geschichten mit Videos zu erzählen, und sie brauchen die zuverlässigste, umfassendste und effektivste Lösung am Markt, um sicherzustellen, dass diese Geschichten ihr Publikum erreichen. Brightcove trifft hier genau ins Schwarze", sagte Zohar Dayan, Chief Executive Officer von Wibbitz. "Diese Partnerschaft vereinfacht die Video-Workflows und erleichtert jeden Schritt von der Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Analyse, sodass sich Medienschaffende und Unternehmen auf die Verbreitung von Geschichten konzentrieren können, die eine echte Wirkung erzielen."

"Obwohl Brightcove jedes Video, das in einem beliebigen Tool erstellt wurde, problemlos verwalten, abspielen und messen kann, möchten wir dazu beitragen, das Leben der Content-Ersteller zu erleichtern", erklärte Namita Dhallan, Chief Product Officer von Brightcove. "Folglich muss die Hürde für die Erstellung gesenkt werden, insbesondere für Unternehmen, die schnell und einfach ein Videovolumen aufbauen und neue Videostrategien selbst umsetzen möchten. Wibbitz ist eine großartige Möglichkeit, genau das zu tun."

Wibbitz und Brightcove tauschen alle relevanten Daten aus, einschließlich Authentifizierung über Single Sign-On, Benutzerprofilinformationen und verfügbare Videodateien. Wibbitz hilft Unternehmen außerdem sicherzustellen, dass jedes Video mit den richtigen Logos, Wasserzeichen, benutzerdefinierten Schriftarten und Farbpaletten genau der jeweiligen Marke entspricht.

Über Wibbitz

Wibbitz ist ein auf die Erstellung von Videos spezialisiertes Unternehmen, das Content-Teams in die Lage versetzt, professionelle Kurzvideos zu produzieren. Mit der Online-Plattform von Wibbitz lassen sich schnell und einfach Videos für soziale Medien, Nachrichten und Unterhaltung, Marketing, Kommunikation, Personalbeschaffung, Veranstaltungen und mehr erstellen. Designer haben Zugriff auf anpassbare Videovorlagen, Drag-and-Drop-Bearbeitungswerkzeuge, ein Team von internen Experten sowie Millionen von lizenzierten Fotos, Videos und Soundtracks. Wibbitz betreibt Videos für führende Marken wie beispielsweise HubSpot, Bloomberg, Condé Nast, S&P Global, Bain Company, BP und andere. Wibbitz wurde 2011 gegründet und betreibt Niederlassungen in New York City, Tel Aviv und Paris. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wibbitz.com, und folgen Sie @wibbitz.

Über Brightcove Inc.

Bei optimaler technischer Umsetzung kann Video eine starke und dauerhafte Wirkung entfalten. Es öffnet Herzen. Es ändert Sichtweisen. Es fördert die Kreativität. Seit 2004 unterstützt Brightcove seine Kunden dabei, die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Video zu entdecken und zu erleben. Mit seiner preisgekrönten Technologie ermöglicht Brightcove Unternehmen in weltweit mehr als 70 Ländern, ihr Publikum auf mutige und innovative Weise zu erreichen.

Brightcove erreicht dieses Ziel durch die Entwicklung von Technologien, die zuvor unmöglich erschienen, durch die Bereitstellung eines einzigartigen, kompromisslosen Kundensupports und die Nutzung des Know-hows und der Ressourcen einer globalen Infrastruktur. Video ist das attraktivste und aufregendste Medium der Welt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.brightcove.com Video That Means Business.

