ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Eni vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Finanziell gesehen sei das zweite Quartal 2021 des Mineralölkonzerns wohl keines, das für Begeisterung Anlass geben könnte, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei aber, Klarheit über die Höhe der Dividende zu erhalten./ck/men



ISIN: IT0003132476

