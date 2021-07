Das Instrument 4Y5 FR0013066750 DBT SA EO-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021The instrument 4Y5 FR0013066750 DBT SA EO-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2021Das Instrument 58M AU000000MRC8 MINERAL COMM EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument 58M AU000000MRC8 MINERAL COMM EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument 85X SE0013888443 BIOEXTRAX AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument 85X SE0013888443 BIOEXTRAX AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument DTT ZAE000017745 DATATEC LTD RC-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021The instrument DTT ZAE000017745 DATATEC LTD RC-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2021Das Instrument PI1A CA7233308666 PINETREE CAPITAL LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021The instrument PI1A CA7233308666 PINETREE CAPITAL LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2021Das Instrument 3IM IM00B28ZPX83 MANX FINL GRP PLC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument 3IM IM00B28ZPX83 MANX FINL GRP PLC EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument 2U4 GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument 2U4 GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument M1H CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF 3,4 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021The instrument M1H CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF 3,4 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2021Das Instrument KYG7478U1206 ENDURANCE RP NEW DL-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021The instrument KYG7478U1206 ENDURANCE RP NEW DL-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2021Das Instrument QU5A TH0088010R13 PADAENG IND. -NVDR- BA 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument QU5A TH0088010R13 PADAENG IND. -NVDR- BA 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument DSY US2375451083 DASSAULT SYS SE ADR EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument DSY US2375451083 DASSAULT SYS SE ADR EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument L9J CA4599701097 INTL MILLENNIUM MINING EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument L9J CA4599701097 INTL MILLENNIUM MINING EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument CA3623071006 GTEC HLDGS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021The instrument CA3623071006 GTEC HLDGS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2021Das Instrument LMX US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2021The instrument LMX US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2021 and ex capital adjustment on 15.07.2021Das Instrument AU000000FPL7 FREMONT PETROLEUM CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2021The instrument AU000000FPL7 FREMONT PETROLEUM CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2021