Gold und der große Zyklus

Anzeige / Werbung Großer Goldzyklus und die Wochen vor der August-Lieferperiode In vorangegangenen Beiträgen hatten wir immer wieder auch die relevanten Handelsmarken besprochen, die sich aus dem Open Interest am Optionsmarkt herleiten lassen. Zur Erinnerung: Viele Spekulationen am Optionsmarkt lauten darauf, dass der Goldpreis zur Abrechnung des August-Kontraktes NICHT unter 1750 und 1800 Dollar notiert. Die Lieferperiode für den August-Kontrakt beginnt am 30.07., wie wir hier sehen können. Es ist daher kaum mehr Zeit, zu reagieren, für die Stillhalter. Entsprechend kann ein Über- oder Unterschreiten solch relevanter Marken akuten Druck bringen. Denn typischerweise tätigen Stillhalter das Gegengeschäft zu ihrer Optionswette im Future, wenn ihre Spekulation nicht aufzugehen droht. Darum wird es nun wichtig sein, im ersten Schritt, sich oberhalb von 1800 Dollar zu etablieren. Bei 1850 und 1900 Dollar würde ein Überschreiten der jeweiligen Marke neues Potenzial freisetzen. Großer Gold-Zyklus zeigt weiter aufwärts Grob vereinfacht gesagt, weist Gold einen Wechselzyklus auf, bei dem es vier Jahre Long, und dann knapp eineinhalb Jahr Short zu handeln ist. Wir befinden uns in den 48 Monaten, in denen es für mich Long zu handeln ist (grün hinterlegt). Der ehemalige Widerstandsbereich von 1700 bis 1780 US-Dollar fungiert derzeit als potenzielle Unterstützungszone. Per Trenddifferenzmethode lässt sich ein langfristiges Ziel von 2600 Dollar auf der Oberseite ausloten. Umgesetzt werden kann diese Tradingchance unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Long

WKN: MA5H06

Basis: 1625,5779 US-Dollar

Einstieg: Market

Ziel: 2600 Dollar im Goldpreis

möglicher Stopp: 1680 US-Dollar Enthaltene Werte: XD0002747026

