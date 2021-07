Sie begann erst mit 59 Jahren, in Aktien zu investieren, und baute damit in knapp 20 Jahren ein Millionenvermögen auf: So wurde Beate Sander in Deutschland zur Grande Dame der Geldanlage. "Breit gestreut - nie bereut" oder "Ein Crash ist gut für Leute mit Mut" sind nur zwei der vielen Börsenweisheiten, mit denen sie unter ihrem Spitznamen "Börsen-Oma" berühmt wurde. Jetzt legt der Börsenbuchverlag ihren Börsenklassiker "Stock-Picking mit Nebenwerten" aus dem Jahr 2007 unverändert neu auf.

