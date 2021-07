Surgery Partners: Kursrallye mit 106% im Halbjahr trotz roter Zahlen! Was ist hier los? >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Unternehmen profitiert vom Kostendruck im Gesundheitswesen. Long-Einstieg bei Surgery Partners riskant, aber womöglich sehr lukrativ.

Symbol: SGRY ISIN: US86881A1007

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Das Wertpapier legte in den vergangenen sechs Monaten eine beeindruckende Kursrallye von 106 Prozent hin. Nach dem Pivot-und Allzeithoch vom 25. Juni gab es am 7. Juli ein neues, höheres Pivot-Tief, so dass der Aufwärtstrend weitherin stabil ist. Die Seitwärtsbewegung der letzte Tage könnte die Fortsetzung der Rallye vorbereiten.

Chart vom 13.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 62.04 USD





Meine Expertenmeinung zu SGRY

Meinung: Surgery Partners ist ein führender Betreiber von chirurgischen Einrichtungen und damit verbundenen Dienstleistungen mit mehr als 180 Standorten in den USA. Das Unternehmen profitiert vom Kostendruck im Gesundheitswesen und weist ein Umsatzzuwachs im zweistelligen Bereich aus. Das Erreichen der Gewinnzone wird innerhalb der nächsten drei Jahren erwartet. Nicht verschweigen werden soll, dass Insider die gute Kursentwicklung für Gewinnmitnahmen genutzt haben.

Setup:

Mögliches Setup: Der Long Trade basiert auf der Annahme, dass das Geschäftsmodell weiter funktioniert und die Umsätze weiter sprudeln. Die Seitwärtsrange der letzten Tag zeigt uns an, wo wir Trigger und Stopp Loss platzieren müssen. Als Kursziel dient das bereits genannte Pivot-Hoch vom 25. Juni. Die nächsten Quartalszahlen stehen für den 4. August an, so dass sie uns nicht im Wege stehen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in SGRY.

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2021

