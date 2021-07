Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Berichtstag nur geringfügig bewegt, so die Analysten der Nord LB.Die Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich hätten keinen Einfluss gehabt, da sie nur die Erstschätzung bestätigt hätten. Das Wachstum der Teuerung in Deutschland sei im Juni auch nach endgültigen Zahlen leicht zurückgegangen. Waren und Dienstleistungen hätten im vergangenen Monat durchschnittlich 2,3% (Mai: +2,5%) mehr gekostet als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe und damit eine frühere Schätzung bestätigt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...